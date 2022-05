Insigne, addio al Napoli: l'ormai ex capitano svela il futuro con la nazionale Serie A, in casa azzurra quattro big in bilico verso la prossima stagione

Giugno si aprirà con gli interrogativi con cui il Napoli ha chiuso la stagione in un'altalena di emozioni relativa ai rinnovi. Prima una chiusura, poi un'apertura tra le parti per la soluzione di conferma, ora di nuovo la distanza netta tra la domanda dei calciatori e l'offerta del club.

Ci sono ben quattro big in uscita, certa per due nel caso di assenza di novità da qui al 30 giugno con il contratto in scadenza per David Ospina e Dries Mertens, possibile per altri due titolari, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, legati al Napoli fino al 30 giugno 2023. Per il senegalese e l'andaluso il rischio è la prosecuzione senza rinnovo con l'uscita a parametro zero, come può accadere per Ospina e Mertens nella prossima sessione di mercato. Sono tanti gli aspetti da valutare in termini economici e di scelte poi nelle trattative anche in entrata.

Nel frattempo, dal ritiro della nazionale, pronto per la Finalissima tra l'Italia, campione d'Europa, e l'Argentina, campione del Sud America, Lorenzo Insigne chiarisce la prospettiva. L'ormai ex capitano del Napoli resta a disposizione del commissario tecnico, Roberto Mancini, e della Nazionale anche con l'esperienza in MLS e al Toronto FC. “Non credo sia il momento giusto per lasciare la Nazionale”, ha affermato Insigne verso la gara contro l'Albiceleste, la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA, a Wembley.