Napoli, Mertens: due ex tecnici azzurri alla finestra per il belga E spunta un profilo per la difesa: classe '99, reduce da una parentesi in Italia

La questione rinnovi è al centro delle prime dinamiche di calciomercato in casa Napoli. Due calciatori hanno già salutato: Faouzi Ghoulam e Lorenzo Insigne (il capitano sarà presentato a Toronto il prossimo 24 giugno, abbinando il numero di maglia all'inizio della nuova avventura in MLS). Altri due sono in scadenza: è conto alla rovescia verso il 30 giugno per David Ospina e Dries Mertens. Il belga è stato il più vicino al rinnovo, lo è ancora, ma nello scenario si inseriscono due ex tecnici del Napoli interessati a poter contare nuovamente sulla qualità della punta.

Ci sono Maurizio Sarri con la Lazio in attesa da alcune settimane e Rino Gattuso, che guiderà il Valencia nella prossima stagione. Il calabrese fu decisivo per il rinnovo di Mertens con il Napoli nel 2020: la riprova della considerazione per l'attaccante, che da poche ore ha anche la qualifica di allenatore UEFA A, ottenuta in compagnia di Kevin De Bruyne, con nazionali ed ex nazionali del Belgio.

Nel frattempo, per il mercato in entrata spunta con forza il profilo di Leo Ostigard. Il difensore norvegese è rientrato al Brighton dopo il prestito con il Genoa. Con i rossoblu ha mostrato buonissime qualità e il classe '99 rientra nella prospettiva azzurra.