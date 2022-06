Il centro Paradiso di Soccavo è in vendita: fu la casa del Napoli di Maradona All'esterno c'è il murale con Diego, la figlia Dalma e la margherita

Oggi il quartier generale è a Castel Volturno, ma fino al fallimento del 2004, prima dell'era De Laurentiis, il centro Paradiso di Soccavo era la casa della Società Sportiva Calcio Napoli. Abbandonato subito dopo l'uscita di scena dalla Serie B del club, poi ripartito dalla terza serie, e lasciato all'incuria più totale, il complesso sportivo del Napoli di Diego Armando Maradona è ufficialmente in vendita.

La speranza dei tifosi partenopei è sempre stata quella di rivedere la squadra azzurra sui campi di allenamento in cui el Pibe de Oro regalava spettacolo anche nel corso della settimana. Alla morte del Diez è stato uno dei templi laici del "Maradonismo" con un murale di Diego in compagnia della figlia Dalma. C'è un'associazione, "Centro Paradiso", che punta all'acquisto e al rilancio della struttura con la formula dell'azionariato popolare e con la possibilità di aprirlo e donarlo alle future generazioni del quartiere. L'obiettivo è il recupero di un centro sportivo simbolo dell'era Maradona e di Corrado Ferlaino, ricco di successi in ambito nazionale ed europeo con il Napoli campione d'Italia.