Calciomercato Napoli, rinnovi: fase di stallo. Spunta un jolly per l'attacco Serie A, su Mertens resta l'attenzione della Lazio e di Sarri

Nel rebus rinnovi si inseriscono anche i contatti per le pedine richieste esplicitamente dallo staff. Ci sarebbe proprio l'indicazione di Luciano Spalletti nella trattativa per arrivare a Gerard Deulofeu. Il Napoli lavora sottotraccia per il catalano, cresciuto nella cantera del Barcellona, reduce da anni in cui si attendeva la definitiva esplosione in termini tecnici, arrivata nell'ultima stagione vissuta da protagonista con l'Udinese. In Friuli ha confermato numeri e qualità ormai indubbie e la sua capacità di ruotare su diversi spot del reparto avanzato aprono all'idea azzurra.

C'è ancora distanza tra la proposta del Napoli e la domanda dell'Udinese per il cartellino di Deulofeu, ma con margine per trovare l'accordo tra le due società. Il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe coprire così lo scenario di restyling per il reparto offensivi, ma soprattutto per la batteria di esterni d'attacco all'interno del gruppo partenopeo. Nella prospettiva c'è sempre il nome di Federico Bernardeschi, ma l'ormai ex juventino non sembra avere fretta per la decisione sul futuro.

Sul fronte rinnovi nuova fase di stand-by tra Dries Mertens e il Napoli, fermi alle cifre proposte nei giorni scorsi e in attesa di un contatto tra le parti, utile per capire il futuro dell'attaccante belga. C'è la Lazio di Maurizio Sarri alla finestra nella trattativa.