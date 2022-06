Napoli, ADL-Mertens: la distanza sul rinnovo appare incolmabile Serie A, il margine di recupero nell'ottica della prosecuzione del rapporto sembra davvero minimo

L'altalena prosegue, ma questa volta appare dietro l'angolo la svolta. La distanza sul rinnovo tra il Napoli e Dries Mertens appare incolmabile. Il club di Aurelio De Laurentiis si spinge fino a 1.8 milioni, il belga chiede praticamente il doppio. Nei fatti, il margine di recupero nell'ottica della prosecuzione del rapporto sembra davvero minimo, se non nullo vista la domanda del calciatore e l'offerta della società azzurra. L'addio non è mai stato così vicino, nemmeno nel 2020 quando poi arrivò la conferma con un biennale per il miglior marcatore della Società Sportiva Calcio Napoli.

Il contratto scadrà il prossimo 30 giugno, al pari di quello di David Ospina. La posizione dell'estremo difensore resta in dubbio. Anche per il colombiano si registra l'altalena di rumors. Sul finale della stagione Luciano Spalletti sottolineava l'importanza dell'ex Arsenal, ma occhio alle idee italiane, da Pierluigi Gollini, di rientro all'Atalanta dal Tottenham dopo un'esperienza senza presenze in Premier League, a Guglielmo Vicario, reduce dalla stagione splendida con l'Empoli e che sarà riscattato dai toscani via Cagliari. E in Sardegna c'è anche Alessio Cragno, retrocesso in Serie B con i rossoblu, ma che si è confermato da alti standard per la massima serie.