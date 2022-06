Napoli-Mertens, sarà addio. Attacco da restyling profondo Distanza netta e ormai incolmabile: il belga saluterà il club dopo 9 anni

La serie degli addii proseguirà con Dries Mertens. A meno di clamorose sorprese, il prossimo 30 giugno terminerà la lunga avventura per il belga con il Napoli, nata nel 2013. Dopo 9 anni sarà fine del rapporto sportivo. L'altalena emotiva sul tema rinnovo è stata costante lungo la stagione. Dalla fase di stallo ai segnali di apertura e poi le distanze diventate incolmabili appena terminato il campionato. Non sembra proprio più esserci margine di recupero nella soluzione tra la domanda del calciatore e dell'entourage e l'offerta del club di Aurelio De Laurentiis.

Faouzi Ghoulam, Lorenzo Insigne, ora Mertens e occhio alle posizioni di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz: il primo luglio inizierà l'ultimo atto di contratto e i dubbi si confermano per il difensore e il centrocampista. In entrata la prospettiva è l'arrivo di Gerard Deulofeu, chiamato proprio a sostituire Mertens nelle idee dello staff tecnico, ma il catalano ha dimostrato in carriera e in particolar modo a Udine di saper coprire bene diversi ruoli dell'attacco. Il reparto offensivo sembra destinato ad una autentica rivoluzione. Anche Matteo Politano potrebbe salutare Napoli: il mese di giugno risulta apripista di un restyling profondo, spesso evocato e che prende forma nella gestione del secondo anno di Luciano Spalletti all'ombra del Vesuvio.