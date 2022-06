Rivoluzione Napoli, scenario d'addio anche per Koulibaly Serie A, Bernardeschi è sempre più vicino al club azzurro

La distanza con Dries Mertens che appare incolmabile e occhio anche ai calciatori che non sono in scadenza al 30 giugno, ma che lo saranno nel 2023. Kalidou Koulibaly non ha nascosto lo scenario della cessione in estate. Il difensore centrale del Napoli, che praticamente ha già al braccio la fascia da capitano lasciata da Lorenzo Insigne, potrebbe salutare il club azzurro nelle prossime settimane e certificare la rivoluzione tecnica, spesso evocata e che diventerebbe reale all'improvviso. Testa al Senegal, poi alle vacanze e l'incertezza sul futuro: così dal ritiro con la sua nazionale Koulibaly ha delineato i prossimi giorni, interlocutori. C'è sempre il Barcellona su uno dei leader azzurri. Le capitoline pensano, invece, a Mertens: prima la Lazio con l'ex Maurizio Sarri, ora spunta anche la Roma per il belga.

In entrata Federico Bernardeschi appare a un passo. Proprio Aurelio De Laurentiis aveva confermato il contatto diretto con l'entourage dell'ormai ex juventino, voglioso di sposare un progetto con ruolo da protagonista dopo gli anni da altalena emotiva in bianconero. È pronto un contratto quadriennale per Bernardeschi nel restyling dell'attacco con Gerard Deulofeu dell'Udinese nello scenario. Il jolly catalano vuole giocare in Champions League, anche se c'è ancora distanza tra il Napoli e i friulani sul valore del cartellino.