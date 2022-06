Calciomercato Napoli, quanti addii nello scenario e spunta una sorpresa Bernardeschi, frenata nell'accordo tra il club azzurro e l'ormai ex juventino

La rivoluzione nella rosa e i primi colpi in entrata. È un giugno di grandi novità e di nuove possibile uscite dal club azzurro. Il Napoli studia le mosse opportune per restare competitivo dopo il ritorno in Champions League e dopo aver cullato il sogno Scudetto per gran parte della stagione. Kalidou Koulibaly ha aperto allo scenario dell'addio, non ha nascosto le difficoltà sul rinnovo e la società partenopea segue con attenzione Min-Jae Kim. Il difensore centrale sudcoreano, classe '96, ha vissuto la sua prima stagione in Turchia con il Fenerbahce ed è nel mirino del Napoli al pari di Marcos Senesi del Feyenoord, già nei rumors azzurri da alcune sessioni di mercato. Per Koulibaly c'è sempre un incontro atteso tra la proprietà e l'agente del calciatore, Fali Ramadani: può essere il momento utile per chiarire davvero la prospettiva, le richieste del club e la proposta di eventuali interessati al senegalese (su tutti sembra esserci il Barcellona).

Nel frattempo, nell'aria di rivoluzione si è inserito anche Matteo Politano. Rino Gattuso riparte da Valencia e il club iberico potrebbe puntare sull'esterno offensivo capitolino per la squadra che sarà gestita dal calabrese. Con Dries Mertens le distanze restano immutate e la fase di stallo si registra con David Ospina. Per Lorenzo Insigne è, invece, conto alla rovescia in chiave Toronto: tra 15 giorni inizierà la sua avventura in Canada e in MLS. In entrata, a sorpresa, sembra complicarsi la trattativa con Federico Bernardeschi, aperta con la proposta di un quadriennale.