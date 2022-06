Napoli, rebus rinnovo anche per Fabian Ruiz. Politano, pista Valencia Serie A, possibile rivoluzione nella rosa del club azzurro con diverse pedine in uscita

I top-team europei su Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz non ha accettato il rinnovo con clausola rescissoria. Gli addii di Faouzi Ghoulam e Lorenzo Insigne, la scadenza al 30 giugno per Dries Mertens e David Ospina, l'attesa per Koulibaly, Fabian Ruiz, ma anche per Adam Ounas: l'algerino non vuole rinnovare al pari del centrocampista iberico. L'aria di rivoluzione si conferma e tanto passerà proprio per i mancati rinnovi che aprono ai saluti a parametro zero tra pochi giorni o alle cessioni per evitare la perdita del valore del cartellino in dodici mesi. Cambia tantissimo la prospettiva con un Napoli pronto alle entrate e al ritorno sul mercato, ma chiamato probabilmente a un ridisegno della rosa che va oltre quanto immaginato nelle scorse settimane.

L'effetto domino del mercato europeo si inserisce nelle dinamiche. È il caso di Koulibaly, seguito subito dal Barcellona, ora in secondo piano per il costo del cartellino che pone in vantaggio il Chelsea, chiamato a coprire l'addio di Antonio Rudiger, e il Paris Saint-Germain, che potrebbe pensare al senegalese dopo il muro alzato dall'Inter nell'idea di arrivare a Milan Skriniar. Sono giorni decisivi, di lavoro sottotraccia per il Napoli. Matteo Politano potrebbe lasciare il club azzurro. Rino Gattuso con il suo Valencia dovrà ridefinire la rosa e pensa all'esterno offensivo capitolino come jolly di mercato.