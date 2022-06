Napoli, dilemma rinnovi: Spalletti spera nella conferma di Koulibaly Olivera, non sarà un lungo stop dopo l'infortunio rimediato in Nazionale

Dallo scenario rinnovi ai rischi vissuti a distanza con Mathias Olivera e con lo sguardo rivolto anche ai nuovi colpi in entrata. Il Napoli potrebbe sviluppare un nuovo contatto con Kalidou Koulibaly dopo le distanze tra la domanda e l'offerta registrate nei giorni scorsi. Luciano Spalletti si è espresso in modo chiaro sul finale della stagione: il senegalese è centrale nel sistema tecnico-tattico, ma anche nella gestione della squadra e della rosa, risulta fondamentale nello scacchiere. Il tecnico auspica la conferma di Koulibaly, si attende sempre l'incontro tra Fali Ramadani e i dirigenti azzurri dopo i contatti, e l'offerta al difensore può cambiare. Si conferma il dilemma legato alla scadenza 2023, che pesa negli equilibri tra il rinnovo e la cessione, come nel caso di Fabian Ruiz. Il Napoli non vuole perdere il valore del cartellino dopo quanto già accaduto con altri big.

All'interno della prospettiva da rivoluzione per la rosa del Napoli si stava inserendo l'ulteriore dubbio, ma quanto vissuto da Mathias Olivera nella serata di ieri dovrebbe limitarsi a uno spavento improvviso, da limite solo per 20 giorni. L'esterno difensivo sinistro, acquistato dal Getafe, è stato sostituito dopo appena 38 minuti di gioco nel corso dell'amichevole Uruguay-Panama. Il contrasto con Ronaldo Cordoba, una forte contusione al ginocchio sinistro, le lacrime all'uscita per l'uruguagio con l' allarme immediato in casa Napoli per ottenere le prime rassicurazioni arrivate nella notte scongiurando danni gravi. Olivera sarà regolarmente a Dimaro-Folgarida per la prima parte del ritiro, che inizierà il 9 luglio.