Napoli, dubbio Osimhen. Lo sguardo degli ex su diversi calciatori azzurri Il reparto offensivo può subire un restyling profondo nel mese di giugno

La rivoluzione in casa Napoli si conferma e anche un profilo a sorpresa entra nello scenario. Dal ritiro della sua nazionale Victor Osimhen apre all'interrogativo. “Tutto può succedere”: così il nigeriano ha commentato il futuro rinnovando i rumors provenienti dall'Inghilterra e dalla Spagna. Aurelio De Laurentiis può mettere in discussione la posizione dell'attaccante solo dai cento milioni in su. La strategia di mercato non cambierà, ma Osimhen ha posto un dubbio nell'aria di restyling profondo che è già presentate nel mondo Napoli. Dries Mertens è stato perentorio nelle scorse ore, guarda a una nuova soluzione prendendo atto della distanza ormai incolmabile con il club azzurro. A meno di clamorose sorprese, tra due settimane terminerà l'avventura della punta all'ombra del Vesuvio e in Italia ci sono Roma e Lazio attente sul belga. I biancocelesti, con Maurizio Sarri, pensano anche a Mario Rui.

In entrata c'è Gerard Deulofeu: il catalano è reduce da un biennio di crescita per ruolo e leadership nell'Udinese e vuole essere protagonista in Champions League. L'arrivo di un jolly rafforza l'idea di un attacco che cambia e che potrebbe vivere di nuovi equilibri in virtù degli addii di Mertens, Lorenzo Insigne, Adam Ounas e con il dilemma legato al futuro anche per Matteo Politano (c'è la prospettiva Valencia con Rino Gattuso per l'esterno offensivo) e Andrea Petagna. Per la difesa resta sempre il rebus Kalidou Koulibaly: il Barcellona vuole il senegalese, anche se la priorità blaugrana si chiama Jules Koundé del Siviglia.