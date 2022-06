Napoli, Mertens: spunta anche il ritorno in patria Deulofeu in stand-by, Ostigard pronto all'ingresso, i dubbi su Fabian Ruiz e Koulibaly

Dalla pista Lazio dove potrebbe ritrovare un ex tecnico azzurro, Maurizio Sarri, all'ipotesi del ritorno in patria, con la sfida dal nome Anversa. Dries Mertens ha avuto un contatto diretto con il tecnico del club belga, Mark van Bommel, compagno di squadra dell'attaccante nell'avventura al PSV. Spunta un'ulteriore possibilità per il miglior marcatore della storia della Società Sportiva Calcio Napoli, destinato all'addio con la scadenza del contratto ormai prossima (30 giugno).

L'aria di rivoluzione persiste con le uscite a parametro zero e i dubbi per chi ha un accordo fino al 2023. È il caso di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. C'è il Barcellona sul senegalese, ma anche la Juventus. Luciano Spalletti lo vede cruciale per aspetti tecnici e caratteriali nello spogliatoio. Il Napoli resta fiducioso nell'evoluzione contrattuale con il centrale.

In entrata si avvicina l'ingresso di Leo Ostigard. Il norvegese ha chiuso con la retrocessione la parentesi al Genoa ed è tornato al Brighton. Si registrano significativi passi avanti per l'arrivo del difensore nella trattativa con gli inglesi. Resta, invece, in stand-by la posizione di Gerard Deulofeu. Passano i giorni ed è attesa per l'eventuale fumata bianca nell'operazione tra l'Udinese e il Napoli con l'accordo per il jolly offensivo catalano, reduce da un biennio di qualità con la maglia bianconera.