Calciomercato Napoli, Politano può ritrovare Gattuso: pista Valencia Mertens lascia lo spiraglio del rinnovo con gli azzurri, ma è conto alla rovescia

Gli incastri di mercato con le uscite dalla rosa azzurra che sembrano aumentare con il passare dei giorni. Dai rumors alla pista concreta del Valencia per Matteo Politano. L'ex tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, vuole l'esterno offensivo capitolino. Come già accaduto con altri tesserati, in particolar modo con Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen, anche Politano lascia il dubbio sul suo futuro. Testa alle vacanze, poi sarà il suo agente, Mario Giuffredi, a definire lo scenario con il club iberico interessato al calciatore.

Il rebus sul futuro di Kalidou Koulibaly proseguirà lungo l'estate. Il senegalese sembra aver chiarito l'intenzione di non accettare un eventuale trasferimento alla Juventus. Resta il Barcellona in primo piano con la richiesta partenopea di 40 milioni per il cartellino del leader difensivo, pronto a prendersi la fascia da capitano lasciata da Lorenzo Insigne. Per il reparto arretrato c'è la prospettiva dell'arrivo di Leo Ostigard, reduce dalla parentesi al Genoa, ma di proprietà del Brighton, con il profilo di Min-Jae Kim, sudcoreano del Fenerbahce come jolly di mercato.

Nel frattempo, si lavora al rinnovo di Alex Meret per la porta in virtù dell'uscita di David Ospina a parametro zero. Per Dries Mertens c'è sempre la porta aperta dell'attaccante per il rinnovo, ma è conto alla rovescia verso il 30 giugno.