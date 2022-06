Napoli, Ostigard sempre più vicino. Koulibaly apre al rinnovo Accordo con il norvegese, attesa con il Brighton. Fabian Ruiz appare in uscita come Matteo Politano

Il percorso non cambia: Leo Ostigard per la difesa, ma l'arrivo del norvegese non modifica la prospettiva di Kalidou Koulibaly. In casa Napoli si lavora sottotraccia per il rinnovo del senegalese e al di là dei rumors non dovrebbe essere l'estate dell'addio. Nell'ultima intervista, rilasciata a BBC Sport Africa, ha sì presentato lo scenario delle uscite dalla rosa azzurra, ma si è chiamato all'interno del progetto per puntare nuovamente allo Scudetto. È un'apertura significativa da parte del futuro capitano verso il ritiro di Dimaro-Folgarida dopo le voci di una rottura e soprattutto i dubbi presentati dal ritiro del Senegal pochi giorni fa. Per Ostigard in entrata il piano è definito: accordo con il calciatore reduce dalla parentesi al Genoa e rientrato al Brighton. C'è da trovare l'intesa con la società inglese, ma l'operazione appare a un passo. Nel frattempo, si conferma l'attesa per Dries Mertens. La scadenza del contratto è più vicina, ma lo spiraglio del rinnovo resta, mentre potrebbe essere l'estate dell'addio per Fabian Ruiz e Matteo Politano. L'andaluso ha un contratto in scadenza nel 2023 e c'è la Juventus a seguire con attenzione la proiezione futura del centrocampista. Per Politano c'è sempre il Valencia dell'ex tecnico azzurro, Gennaro Gattuso, ma non solo.