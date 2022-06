Napoli, una sorpresa per l'attacco con l'addio di Politano Meret verso il rinnovo: sarà il titolare nel secondo anno di Spalletti

L'attesa dei rinnovi, ma si lavora anche sul mercato in casa Napoli e nelle ultime ore spunta un nome, quello di Ola Solbakken. L'attaccante norvegese, classe '98, di proprietà del Bodo/Glimt, ha realizzato 3 reti alla Roma nella fase a gironi di Conference League. Proprio i giallorossi hanno pensato alla punta per il mercato estivo. Il contratto di Solbakken scadrà il 31 dicembre prossimo e il Napoli entra nello scenario con la possibilità di assicurarsi un jolly, che è andato a segno nelle competizioni UEFA e che potrebbe risultare come una sorpresa. L'esterno rientrerebbe nella prospettiva relativa alla cessione di Matteo Politano. Il capitolino appare destinato al trasferimento al Valencia, dove ritroverebbe Gennaro Gattuso. Si rinnovano i contatti tra l'entourage di Politano e la dirigenza del club iberico e la trattativa può nascere con forza nei prossimi giorni. Tra restyling, volti nuovi e conferme il Napoli ripartirà da Alex Meret per la porta: proiezione 2027 per l'estremo difensore dopo i dubbi dei giorni scorsi, legati alla possibilità di prolungamento con David Ospina, poi sfumate lungo il mese di giugno. Meret si candida al ruolo di titolare per cancellare la fase di alternanza e di tanta panchina vissuta con il colombiano preferito nel primo anno di Luciano Spalletti all'ombra del Vesuvio.