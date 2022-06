Insigne: "Toronto scelta di vita e per la famiglia. Obiettivo Champions" L'attaccante saluta Napoli e punta la CONCACAF Champions con la franchigia canadese

A Toronto per un nuovo percorso con il sogno della CONCACAF Champions League: prime parole ufficiali da calciatore del franchigia canadese della Major League Soccer per Lorenzo Insigne, che ha sottolineato la scelta di vita. "Il progetto che mi ha presentato il presidente, ovvero che qui non hanno mai vinto la Champions, è una sfida molto importante per me, che posso aiutare il club ad arrivare a questo traguardo. - ha spiegato l'ex capitano del Napoli - Non sono mai stato lontano da Napoli. È stata dura lasciare la città, però la vita è così. Ho fatto una scelta di vita per i miei figli e spero che qui avranno un grande futuro e che tutti insieme potremo crescere ancora di più come famiglia".

Nel frattempo, volano via le ultime ore dell'accordo sottoscritto nel 2020 da Dries Mertens e dal Napoli. Il belga sarà libero dal primo luglio, ma vuole restare. Per Kalidou Koulibaly può nascere un rilancio della prima offerta nel corso del prossimo mese per il rinnovo in base agli equilibri di mercato.