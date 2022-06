Napoli, pista Chelsea per Koulibaly. Mertens, è la vigilia dell'addio Scadenza tra poche ore, ma il belga spera nel rinnovo in azzurro

Anche il Chelsea su Kalidou Koulibaly. Il club londinese è chiamato a ridefinire la difesa dopo gli addii di Antonio Rudiger e Andreas Christensen e pensa al senegalese. Il futuro del leader azzurro resta un rebus. Come in altri casi, prosegue l'altalena emotiva e probabilmente la prima parte del ritiro di Dimaro-Folgarida risulterà spartiacque nella decisione finale. Il Chelsea guarda con attenzione a Milan Skriniar e Matthijs de Ligt, ma Inter e Juventus hanno richiesto cifre ben oltre i 70 milioni di euro per una eventuale cessione. Inoltre, su Skriniar il PSG appare in netto vantaggio. Koulibaly, che ha un contratto in scadenza nel 2023, è decisamente più semplice come pista per i Blues. La valutazione azzurra non cambia: il Napoli chiede 40 milioni per il cartellino del leader difensivo, che sarà il capitano in caso di permanenza all'ombra del Vesuvio. Da una parte il rinnovo o la conferma fino a fine contratto, dall'altra il rischio di perdere un'altra pedina importante a parametro zero: un aspetto che il club di Aurelio De Laurentiis sta valutando anche per Fabian Ruiz. Ultime ore da azzurro, almeno per il momento, invece, per Dries Mertens, come per David Ospina: contratti in scadenza il 30 giugno, ma il belga spera sempre in un punto d'incontro e nella conferma nel club partenopeo.