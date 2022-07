Napoli, prime ore da svincolato per Mertens. Ufficializzato un acquisto Il belga è senza contratto, ma attende il club partenopeo: spera ancora nella conferma

È iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. La tabella riassuntiva della Lega Serie A presenta la certezza di un'operazione già chiara da settimane. Nell'elenco azzurro c'è l'ingresso di Khvicha Kvaratskhelia, che raggiunge Mathias Olivera tra gli acquisti dell'estate 2022. Operazioni in entrata, quelle di conferma come il riscatto di Frank Anguissa dal Fulham o il rinnovo di Juan Jesus, ma sono ufficiali anche le uscite per scadenza contrattuale di Faouzi Ghoulam, David Ospina e Dries Mertens. Il belga resta in attesa. La fine dell'accordo sottoscritto nel 2020 non sembra porre un limite all'attaccante. Lo scenario è più di un addio che sarà confermato nei prossimi giorni, ma Mertens spera sempre di restare all'ombra del Vesuvio: non cambia l'idea nonostante la libertà da settimane, ora anche per la scadenza del contratto, di aprire ad una soluzione di una nuova avventura.

Nel frattempo, sono ufficiali gli orari delle prime cinque giornate di Serie A. Il Napoli esordirà di lunedì, a Ferragosto, con calcio d'inizio alle 18.30 in trasferta, a Verona. La prima sfida casalinga della stagione è in programma domenica 21 alle 18.30 contro il Monza. Dal terzo al quinto turno di campionato il Napoli scenderà in campo alle 20.45: domenica, mercoledì e sabato, dal 28 agosto al 3 settembre, contro Fiorentina, Lecce e Lazio in alternanza trasferta/casa: subito ritmi serrati di un campionato che dovrà fermarsi a novembre causa Mondiali.