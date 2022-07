Calcio: Napoli, il futuro di Meret. ADL lancia Kvaratskhelia Rinnovi, uscite, conferme: tutto in gioco nella prima parte del ritiro azzurro

Dopo aver vissuto l'alternanza, ma soprattutto con ruolo da vice più che di primo, Alex Meret appare destinato a prendersi davvero la titolarità. L'estremo difensore del Napoli vivrà sin dal ritiro di Dimaro-Folgarida una fase diversa. Spesso condizionato anche dagli infortuni, inizierà un nuovo percorso per il friulano, a cui sarà data fiducia mettendosi alle spalle l'errore di Empoli e una stagione in cui il titolare è stato David Ospina, svincolato da alcune ore al pari di Dries Mertens. Il belga resta in attesa: non ha mai aperto ad altre soluzioni e la scadenza del contratto non ha cambiato la prospettiva. Mertens aspetta il Napoli, ma con un silenzio che fa decisamente rumore: nessuna comunicazione ufficiale al termine dell'avventura rispetto ad altri big salutati dai diversi club di Serie A.

Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis ha sottolineato l'arrivo di Khvicha Kvaratskhelia con un tweet sulla pagina ufficiale Twitter. “Che l'azzurro del mare e del cielo possa essere il colore identitario della tua anima e dei tuoi piedi che devono contribuire a un Napoli sempre più vincente”: parole che certificano il ruolo che avrà il giovane georgiano nel progetto di ripartenza del Napoli, che uscirà rinnovato e non poco al termine della sessione estiva. La prima parte del ritiro risulterà cruciale per il futuro di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz.