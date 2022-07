Napoli, attesa Mertens. Stadio Maradona, lavori entro il 21 agosto Il belga non prende in considerazione altre possibilità di mercato

La città di Napoli attende e non vuole perdere Dries Mertens. Il belga vive queste ore con la stessa modalità: in stand-by nonostante la scadenza del contratto. Non sembra cambiare la posizione tra le parti. La distanza si conferma per il momento, ma nel calciomercato tutto può succedere. Mertens ha richiesto un ingaggio da 2,5 milioni, la società azzurra ha proposto la metà di quanto presentato dall'entourage del calciatore che più è andato a segno con la maglia del Napoli.

La prima parte del ritiro, quella che sarà svolta a Dimaro-Folgarida, risulterà decisiva per gli incastri nella rosa che sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Dai contratti scaduti a quelli da rinnovare, come nei casi di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz: l'accordo con il difensore e il centrocampista terminerà il 30 giugno 2023 ed è, quindi, una fase cruciale per il futuro dei due tesserati. Il Napoli non vuole perdere altre pedine, nella prossima sessione estiva, a parametro zero. Il rinnovo o la cessione: ecco lo scenario per Koulibaly e Fabian Ruiz.

Nel frattempo, sarà restyling per lo stadio "Diego Armando Maradona". Tutto dovrà essere definito per il 21 agosto, giorno del primo match casalingo del Napoli, la sfida con il Monza, nella nuova stagione di Serie A dopo l'esordio a Verona contro l'Hellas: nuovi dettagli per l'area spogliatoi, stampa e ingresso dei bus.