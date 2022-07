Calcio: Napoli, ecco il programma del ritiro di Dimaro-Folgarida Da venerdì 8 a martedì 19 con due amichevoli nella prima parte della preparazione

È il giorno dei primi test in città per il Napoli, che da sabato darà davvero il via alla stagione 2022/2023. Gli azzurri si ritroveranno in Val di Sole per la prima parte del ritiro fino al 19 luglio a Dimaro-Folgarida con il primo allenamento fissato per le 10. Martedì sarà incontro tradizionale per il tecnico, Luciano Spalletti, e due calciatori con i tifosi al Centro Congressi di Folgarida. Grande attesa per giovedì 14, quando il Napoli scenderà in campo nel pomeriggio per la prima amichevole, a Dimaro, contro la Anaune Val di Non. Il secondo test sarà con il Perugia domenica 17. La presentazione ufficiale si terrà in Piazza Madonna della Pace sabato 16: il Napoli ha ufficializzato il programma completo e guarda al mercato strizzando l'occhio agli svincolati di lusso.