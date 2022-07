Napoli, Koulibaly: no alla Juve, ma il rinnovo è in stand-by Spalletti spera nella conferma. Sirene dalla Premier per il senegalese

Emerge una novità per Kalidou Koulibaly, per il futuro del leader difensivo del Napoli. Da rumors c'è il no alla Juventus dopo il contatto tra i bianconeri e l'agente del calciatore, Fali Ramadani, ma non corrisponde l'apertura al prolungamento contrattuale, che resta in stand-by. La prima parte del ritiro a Dimaro-Folgarida risulterà decisiva. Il Chelsea appare come una pista percorribile per il senegalese, che sembra tentato da nuova esperienza, ma senza compromettere il rapporto con Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis è disposto a raggiungere una cifra in extra-budget per l'ingaggio, rispetto a quanto immaginato nella programmazione, pur di confermare una pedina decisiva nel sistema tattico di Luciano Spalletti. L'allenatore di Certaldo si è espresso più volte sul difensore, figura chiave e futuro capitano nelle idee del tecnico e della proprietà.