Napoli, via al ritiro di Dimaro-Folgarida nell'attesa di Koulibaly Primo allenamento sul campo di Carciato per gli azzurri. Fase decisiva per il senegalese

L'arrivo a Dimaro-Folgarida con l'entusiasmo del popolo azzurro e primo allenamento sul campo di Carciato per il Napoli: subito festa con i tifosi, il contatto diretto che si rinnova subito nella seduta che ha aperto davvero il ritiro precampionato. Fase di attivazione in palestra e poi in movimento sul manto erboso per il lavoro aerobico e le esercitazioni tecniche a gruppi. Alessandro Zanoli ha raggiunto il gruppo solo dopo i test medici svolti in mattinata. Sul campo di Carciato anche i rientranti dai prestiti con ruolo da protagonista in Serie B: è il caso di Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Khvicha Kvaratskhelia ha scelto il suo numero di maglia: il 77 accompagnerà il georgiano nell'avventura all'ombra del Vesuvio. Il Napoli punta con decisione sul classe 2001. Cresce l'attesa per l'arrivo di Kalidou Koulibaly a Dimaro-Folgarida. Saranno giorni decisivi per il futuro del difensore centrale dopo una fase di stand-by e di contatti a distanza con l'agente, Fali Ramadani, che ha incontrato anche la Juventus. Koulibaly appare deciso al no all'offerta dei bianconeri, ma non salgono le quotazioni del rinnovo con il Napoli. Sembra respinto il rilancio da 6 milioni netti immaginato dal club di Aurelio De Laurentiis e le sirene dal Chelsea e dal Barcellona aprono a un'uscita per una nuova esperienza lontana dall'Italia senza alterare il rapporto solido con la piazza partenopea.