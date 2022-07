Napoli, si accelera a Dimaro: l'attesa di De Laurentiis nel ritiro Mertens, Koulibaly, Politano: tutto in gioco nei prossimi giorni

Ecco l'arrivo di altri big, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Matteo Politano, nell'attesa del presidente, Aurelio De Laurentiis. Il Napoli vivrà ore cruciali in chiave mercato con il massimo dirigente in Val di Sole. Appuntamenti chiave nei giorni di mercoledì e giovedì, ma ogni ora è buona per garantire nuovi dettagli alle trattative in corso. Nei fatti Dries Mertens non è un calciatore azzurro, ma è tutto ancora in gioco. Il Napoli ha offerto 2,5 milioni di euro d'ingaggio al miglior marcatore della storia azzurra: una proposta secca, senza bonus, ma che tiene aperta la porta della conferma del belga all'ombra del Vesuvio. Sembra possibile il punto di incontro nella trattativa, che invece appare più complicato per Kalidou Koulibaly. I giorni del ritiro di Dimaro-Folgarida saranno oltremodo decisivi per definire il futuro del senegalese. Il Napoli ha proposto una cifra che va oltre i classici parametri societari: è la riprova della volontà di ADL di ottenere il rinnovo del leader difensivo e dell'uomo su cui Luciano Spalletti vuole puntare con forza nell'aria di restyling. La Juventus, il Chelsea e il Bayern Monaco - ovvero le big a caccia dei migliori centrali difensivi - seguono con attenzione l'evoluzione del caso. Nel frattempo, confronto tra Matteo Politano e Cristiano Giuntoli in mattinata: per l'esterno offensivo c'è sempre la pista Valencia con l'ex Gennaro Gattuso.