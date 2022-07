Napoli: Koulibaly conferma "Chelsea? Siamo sulla buona strada" Dopo Insigne, Ospina e (forse) Mertens la società azzurra potrebbe perdere anche il difensore

Napoli e Koulibaly stanno per dirsi addio? Le probabilità in tal senso crescono. Sì perché nonostante De Laurentiis abbia cercato di accontentare Spalletti, derogando dalla sua intenzione di sfoltire il monte ingaggi andando di fatto ad aumentare l'ingaggio del senegalese, con un'offerta da 6 milioni di euro netti a stagione senza bonus, il difensore pare orientato ad andar via subito.

In ritiro, dove era atteso in questi giorni, non è ancora arrivato, e un giornalista francese, Romain Collet Gaudin di Eurosport riporta la risposta che gli avrebbe dato Koulibaly a riguardo di un suo trasferimento al Chelsea: “Ne parlerò più avanti, ma siamo sulla buona strada”.

Una dichiarazione che a meno di smentite del calciatore è un macigno sulla permanenza a Napoli.

Koulibaly avrebbe ancora un anno di contratto in azzurro: per averlo subito a disposizione il Chelsea dovrebbe comunque pagare il cartellino al Napoli, si parla di una somma vicina ai 40 milioni di euro.

Da valutare le contromosse azzurre e anche le eventuali ripercussioni: si era vociferato di un Spalletti pronto a dare le dimissioni in caso di addio del senegalese...