Napoli, 10-0 all'Anaune. Spalletti: "Kvaratskhelia è un ottimo calciatore" Il georgiano ha firmato una doppietta nel primo test prestagionale degli azzurri

Risultato di 10-0 contro l'Anaune Val di Non e subito in campo questa mattina il Napoli nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Lavoro sul campo di Carciato con dettagli sul piano fisico tra palestra e campo e un torneo di calcio tennis nella gestione post-amichevole. Olivera ha svolto l'intera seduta con il gruppo. Differenziato, invece, per Folorunsho, Gaetano e Petagna dopo una prima parte di lavoro con i compagni di squadra.

Nel primo test Khvicha Kvaratskhelia è stato il protagonista con due gol e un'ottima prestazione. "È un calciatore che punta spesso l'uomo, che sa andare sia sul destro che col sinistro e sa concludere l'azione. - ha affermato Spalletti - È un ottimo calciatore ed è colui che ritenevamo giusto per sostituire Insigne. La società ha anche completato la linea di sinistra con Olivera e sta cercando gli elementi giusti per essere all'altezza".

Il tabellino di Napoli-Anaune

Napoli 1° tempo: Meret, Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Kvaratskhelia, Petagna. All. Spalletti

Napoli 2° tempo: Contini, Zanoli, Di Lorenzo (78' Ambrosino), Costanzo, Mario Rui (70' Zedadka), Demme, Gaetano, Politano, Ounas, Zerbin, Osimhen. All. Spalletti

Anaune Val Di Non: Gionta, Menghini, Rizzi, Pangrazzi (18' Flor), Paes, Badjan, Micheli, Menapace, Biscaro, Kumrjia, Kurtaj. A disp. Souza, Belfanti, Gianotti, Fellini, Prantil, Arnold, Pancheri, Berti, Graifenberg, Deromedi, Basteri, Paternoster. All. Moratti

Arbitro: Drigo

Marcatori: 5' Rrahmani, 27' Kvaratskhelia, 34' Anguissa, 38' Kvaratskhelia, 55' Zerbin, 68' Osimhen, 69' Politano, 73' Fellini (aut.), 87' Politano, 91' Ambrosino