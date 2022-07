Napoli: il sostituito di Koulibaly, ma non solo: sprint sul mercato Occhio alla tattica e ai movimenti in entrata per Luciano Spalletti

L'addio di Kalidou Koulibaly ha determinato il cambio di prospettiva nel mercato azzurro. Leo Ostigard è pronto all'ingresso nel pacchetto difensivo del Napoli. Trattativa lunga, nata sin dai primi giorni di off-season, il norvegese tornerà in Italia dopo la parentesi vissuta al Genoa, in cui nonostante la retrocessione della squadra ligure in B, ha mostrato solidità e crescita. Il Napoli punta forte sul classe '99 e l'ulteriore passo nell'accordo con il Brighton arriverà nelle prime ore della settimana ormai dietro l'angolo. L'operazione Ostigard non sarà l'ultima per il reparto arretrato. L'uscita di Koulibaly apre ad Abdou Diallo del Paris Saint-Germain, compagno di squadra del nuovo calciatore del Chelsea in nazionale. Il franco-senegalese potrebbe superare la prima idea, quella relativa a Kim Min-Jae del Fenerbahce. Sul coreano c'è forte il pressing del Rennes. Nel frattempo, si lavora a Dimaro-Folgarida verso la seconda amichevole prestagionale: dall'Anaune Val di Non al Perugia con attività tra campo e palestra per gli azzurri. Mathias Olivera ha svolto l'intera seduta con il gruppo nell'ottavo giorno di ritiro. Occhio alla tattica e al mercato per Luciano Spalletti, già chiamato a diverse scelte e con buoni segnali arrivati in particolar modo da Khvicha Kvaratskhelia, protagonista nel mondo Napoli con gol e personalità mostrata nel primo test del precampionato.