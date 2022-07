Napoli, 4-1 al Perugia ancora nel segno di Kvaratskhelia Spalletti ha sottolineato le qualità del georgiano dopo il secondo test prestagionale

Ancora Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha aperto anche la seconda amichevole del precampionato azzurro. Il Napoli ha battuto il Perugia con il risultato di 4-1 e al quinto minuto il classe 2001 ha sbloccato il match. Frank Anguissa colpisce per il raddoppio al 36' per il 2-0 all'intervallo e prima dei tanti cambi effettuati nella ripresa. Botta e risposta in avvio di secondo tempo: realizza Federico Melchiorri, risponde Matteo Politano, da segnali di conferma in azzurro con il 3-1. Nel finale, nei secondi di recupero, Andrea Petagna ha trasformato il penalty del 4-1 con cui è chiuso il test. Al termine dell'amichevole Luciano Spalletti ha sottolineato la qualità rinnovata da Kvaratskhelia nell'attesa della crescita di Victor Osimhen in termini di condizione fisica lungo i ritiri di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro.

Il tabellino.

Amichevole

Napoli-Perugia 4-1

Marcatori: 5' Kvaratskhelia, 36' Anguissa, 48' Melchiorri, 53' Politano, 91' Petagna (rig.)

Napoli 1° Tempo: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz, Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen. All. Spalletti

Napoli 2° tempo: Contini, Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus (77' Costanzo), Mario Rui (77' Zerbin), Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna. All. Spalletti

Perugia: Gori, Iannoni, Vulikic, Onishchenko, Melchiorri, Angori, Curado, Casasola, Kouan, Dembelè, Sgarbi. A disp. Bulgarelli, Moro, Rosi, Righetti, Baldi, Sulejmani, Lunghi, Ghion, Di Chiara, Giunti, Cicioni, Vano, Lo Giudice. All. Castori

Arbitro: Maggioni