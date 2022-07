Napoli, ecco Ostigard: "Cannavaro un idolo, colpito dai tifosi e dallo stadio" Ultime ore nel ritiro di Dimaro-Folgarida sul campo di Carciato per gli azzurri

Dentro Leo Ostigard: è ufficiale l'accordo con il difensore norvegese con l'arrivo a titolo definitivo dal Brighton per il classe '99, che ha subito raggiunto Dimaro-Folgarida per le ultime ore della prima parte del ritiro. “Sono molto contento di essere a Napoli in una squadra forte e in un club prestigioso. - ha affermato Ostigard - È un grande sogno per me giocare qui. Quando sono venuto a Napoli da avversario sono rimasto impressionato dallo stadio, dai tifosi e dalla città. Sono molto felice di poter giocare in azzurro”. L'ex Genoa ha sottolineato la capacità di giocare sia a destra che a sinistra per il pacchetto arretrato, ha come idolo Fabio Cannavaro e l'obiettivo di vincere con il Napoli, che è un top club e che ha ambizione massima. Ostigard avrà Victor Osimhen come compagno di squadra: il difensore ha definito il nigeriano come l'avversario più difficile nell'ultima stagione. Il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, non ha dubbi. “Costruiremo una squadra di valore”, ha affermato il ds verso le ultime ore nel ritiro di Dimaro-Folgarida: mattinata di lavoro sul campo di Carciato con Ostigard subito in gruppo al pari di Osimhen. Mathias Olivera, Piotr Zielinski e Amir Rrahmani hanno svolto la seduta quasi integralmente con i compagni di squadra. Solo lavoro di scarico per Adam Ounas: ultimo allenamento nell'attesa dei colpi per il restyling azzurro.