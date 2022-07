Calciomercato, tutti gli affari: Bremer alla Juventus, il Napoli vicino a Kim Spalletti potrà accoglierlo verosimilmente già questo fine settimana nella seconda parte del ritiro

La difesa è la grande protagonista del mercato italiano. Il colpo di giornata è senza dubbio quello di Gleison Bremer alla Juventus.

Il brasiliano è stato accolto dai primi tifosi e ha effettuato le consuete visite mediche prima della firma sul contratto fino al 2027 "a fronte di un corrispettivo di 41 milioni, pagabili in tre esercizi; oltre ad oneri accessori, incluso il contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa, fino ad un massimo di 3,6 milioni. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di 8 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni".

Per il giocatore si chiude così il capitolo granata cominciato nel 2018: "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte della mia crescita non solo come giocatore ma soprattutto come uomo. Vi terrò tutti nel mio cuore. E una cosa è certa, ovunque io andrò avrete sempre un tifoso in più", il saluto del centrale al Toro.

L'altra grande ufficialità di giornata, riguarda Paulo Dybala che ha firmato con la Roma un contratto fino al 30 giugno 2025. Assieme alla Joya, Tiago Pinto potrebbe regalare ai capitolini anche Georgino Wijnaldum del Psg.

Venduto Koulibaly al Chelsea, il Napoli sta invece chiudendo l'affare per sostituirlo. Si tratta del sudcoreano Kim Min-jae del Fenerbahce: la fumata bianca è ad un passo così come l'accordo tra i due club. Spalletti potrà accoglierlo verosimilmente già questo fine settimana nella seconda parte del ritiro a Castel di Sangro dopo i tre giorni di riposo concessi alla squadra.

Da un difensore a un altro. Resta in bilico la permanenza di Milan Skriniar all'Inter, anche se il mancato approdo di Bremer potrebbe convincere Zhang a tenere il gioiello slovacco. Sono sicuramente di questo avviso i tifosi interisti. La Curva Nord, infatti, ha esposto uno striscione sotto la sede nerazzurra che non merita più di tante spiegazioni: "Patti chiari, amicizia lunga... Skriniar non si tocca!". L'Inter farà in ogni caso almeno un altro difensore per sostituire la partenza di Ranocchia e Nikola Milenkovic della Fiorentina è tra i nomi più caldi.

Sponda rossonera di Milano che non sta a guardare ed è fiduciosa di soddisfare Pioli sulla trequarti.

Maldini e Massara sono volati in Belgio per chiudere l'operazione Charles De Ketelaere: balla ancora qualche milione tra richiesta e offerta. Mentre, sempre per il centrocampo, si è ritrovata la fiducia per Renato Sanches. Il presidente del Lille ha comunicato che il portoghese "sarà o a Milano o a Parigi" visto che l'accordo con il Psg non è ancora stato trovato. Jan Oblak è pronto a rinnovare per 12 milioni di euro netti a stagione con l'Atletico Madrid che è ormai certo di aggiudicarsi Nahuel Molina dell'Udinese sulla fascia