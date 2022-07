Napoli, c'è Kim per la difesa. Solbakken, sprint per gennaio Il coreano ha, di fatto, salutato il Fenerbahce. Il norvegese si avvicina agli azzurri

Un comunicato per smentire la cessione del club: “De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c'è alcuna trattativa in corso”. Così la società azzurra ha preso posizione sui rumors delle ultime ore. “Tra l'altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. - si legge nella nota diffusa - L'aggancio che viene fatto, per cavalcare queste “indiscrezioni”, è che il Presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli “States”. De Laurentiis ha sempre vissuto tra Los Angeles e l'Italia, e da poco è rientrato da un soggiorno di circa un mese nella sua residenza in California. Non ha bisogno di vendere il Napoli per soggiornare negli Stati Uniti quando i suoi impegni lo richiedono”.

La squadra ha salutato Dimaro-Folgarida e nella giornata di sabato riprenderà la preparazione a Castel di Sangro, sede della seconda parte del ritiro estivo. Sono tre i giorni di riposo con lo sguardo rivolto al mercato. In arrivo c'è Kim Min-Jae nel pacchetto difensivo: accordo definitivo con l'inserimento di una clausola e i segnali sono ormai chiaro sul coreano, che su Twitter ha augurato buona fortuna al club turco. C'è, inoltre, il nome di Ola Solbakken che torna forte per l'attacco, ma può essere un discorso rinviato a gennaio. Il norvegese ha effettuato un controllo alla spalla proprio in Italia e il contratto con il Bodø/Glimt scade a fine anno solare. Arrivo a inizio 2023 o sprint già per l'estate: nel frattempo, il classe '98 è sempre più vicino.