Napoli, niente rinnovo per Mertens. In arrivo Kim e Simeone Volano via gli ultimi dubbi sul belga. Pronto l'ingresso del coreano e dell'argentino

Le distanze sono state confermate dal presidente Aurelio De Laurentiis nelle scorse ore, nel confronto con il tifoso in cui sono mancati insulti rivolti al massimo dirigente azzurro da parte di altri supporter. Dries Mertens è ormai fuori dal progetto Napoli: volano via gli ultimi dubbi. Il contratto è scaduto il 30 giugno scorso e non ci sarà un nuovo accordo tra il club e il miglior marcatore della Società Sportiva Calcio Napoli. Nessun dietrofront, termina la fase di recupero possibile tra Mertens e la società.

In arrivo c'è Kim Min-Jae per la difesa, mentre si accelera per Giovanni Simeone in attacco. Cartellino da 20 milioni di euro come da clausola all'interno del contratto tra il coreano e il club turco: accordo fino al 2027 con ingaggio da 2,5 milioni a stagione per colui che dovrà sostituire Kalidou Koulibaly. ADL ha deciso di puntare forte su Kim, in grande crescita nelle ultime stagioni e che vuole confermarsi all'ombra del Vesuvio. Per Simeone occorre lo sprint, ma il "Cholito" appare sempre più vicino. Andrea Petagna lascerà spazio all'argentino, reduce da un ottimo campionato, quello del rilancio personale dopo una fase in cui non aveva confermato gli standard iniziali. Simeone dovrebbe essere il vice Osimhen, ma allo stesso tempo sarà immaginato anche in coppia o al fianco del nigeriano.