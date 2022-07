"Grazie Dries", il Napoli saluta Mertens. Mercato, non solo Simeone dal Verona Il club partenopeo ha ufficializzato l'addio al belga sui canali ufficiali

L'addio a Mertens trova la certezza anche sui canali ufficiali della Società Sportiva Calcio Napoli. “Grazie Dries”: il saluto al belga con un video, una foto e l'evoluzione della maglia nel percorso lungo nove anni in azzurro per il miglior marcatore della storia del club. Alla conferma ecco la replica del pubblico che ha sperato fino alla fine nel margine di recupero a distanza ormai di un mese dalla fine del contratto, scaduto il 30 giugno scorso: una bufera social con Aurelio De Laurentiis nuovamente nel mirino della critica in avvio della seconda fase del ritiro, in corso di svolgimento a Castel di Sangro.

Occorre il cambio di passo sul mercato per aprire una prospettiva diversa: per Kim Min-Jae è ormai definito il trasferimento dal Fenerbahce al Napoli. C'è, inoltre, una trattativa doppia in gioco con l'Hellas Verona. Non solo Giovanni Simeone, sempre più vicino, ma anche Antonin Barak per piazzare un ulteriore colpo e garantire nuove risorse a Luciano Spalletti. Nel frattempo, Lorenzo Insigne firma l'assist nel 4-0 del Toronto contro Charlotte in cui Federico Bernardeschi, immaginato dal Napoli nelle scorse settimane, è stato protagonista. Stesso risultato, ma con sconfitta per Kalidou Koulibaly: debutto amaro con il Chelsea, battuto con il risultato di 4-0 dall'Arsenal.