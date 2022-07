Lite in campo con Anguissa, Spalletti caccia Osimhen e lo manda negli spogliatoi Nulla di particolare, ma il tecnico ha deciso di concedere al suo centravanti una doccia anticipata

Doppia seduta per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Gli azzurri, nel pomeriggio, dopo una prima fase di attivazione in campo, hanno svolto torello e partita a tema a campo ridotto. Proprio in questa ultima parte dell'allenamento il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, ha invitato Victor Osimhen ad allontanarsi dal terreno di gioco a seguito di un diverbio tra l'attaccante e Zambo Anguissa.

Nulla di particolare, ma il tecnico azzurro ha deciso di concedere al suo centravanti una doccia anticipata. Ounas ha svolto personalizzato in campo, Fabian Ruiz e Zanoli lavoro preventivo in piscina. Per Ambrosino parte della seduta personalizzata in campo e parte in gruppo. Terapie per Contini per un trauma contusivo al piede sinistro. Domani mattina per i partenopei allenamento a porte aperte, nel pomeriggio la seduta sarà a porte chiuse.