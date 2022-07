Napoli: "Benvenuto Minjae", ADL annuncia l'accordo con Kim Il difensore sui canali ufficiali social: "Sono davvero felice di far parte di questa squadra"

"Benvenuto Minjae": tweet e foto con Kim per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il difensore coreano entra ufficialmente nel mondo azzurro firmando un contratto triennale (2,5 milioni di euro all'anno) con opzione per altre due stagioni. "Sono davvero felice di far parte di questa squadra. Ci vediamo presto": così l'ex Fenerbahce su Instagram. Ecco l'ultimo atto di un'operazione lunga e siglata con decisione dal club partenopeo per sostituire Kalidou Koulibaly, ceduto al Chelsea: cartellino da 20 milioni di euro e all'interno dell'accordo c'è una clausola rescissoria, da 45 milioni di euro, valida solo per l'estero. Prosegue il lavoro sul mercato in equilibrio tra le entrate e le uscite. Il West Ham conferma l'attenzione rivolta a Piotr Zielinski e sembra spingersi fino ai 35 milioni di euro per assicurarsi il jolly offensivo polacco dopo aver piazzato il colpo dal nome Gianluca Scamacca con il Sassuolo. È anche il giorno delle maglie in casa Napoli: il club ha presentato i nuovi kit con il classico azzurro per la prima, il bianco per la seconda e l'attesa per le successive che saranno svelate nel corso della stagione.