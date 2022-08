Sirigu - Napoli: visite mediche in corso, poi la firma Il 35enne a Villa Stuart: primo rinforzo per la porta

Tempo di visite mediche per Salvatore Sirigu. L'ex portiere di Palermo, Psg, Torino e Genoa, 35enne, che ha da poco rescisso il contratto che lo legava proprio ai liguri, è pronto a indossare la maglia del NAPOLI. Questa mattina Sirigu si è recato a Villa Stuart, a Roma, per effettuare i consueti test fisici. Poi firmerà per la società partenopea.