Napoli - Verona: ecco le formazioni ufficiali. I gialloblù celebrano Garella Maglie con dedica per i calciatori del Verona. Nel Napoli debuttano Kim e Kvaratskhelia

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Verona- Napoli , primo posticipo della prima giornata di serie A. Al Bentegodi Spalletti fa debuttare subito Kim e Kvaratskhelia, in avanti c'è Osimhen. Parte dalla panchina invece Barak nell'Hellas. VERONA: Montipò, Dawidowicz, Gunter, Amione, Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic, Henry, Lasagna. A disposizione: Chiesa, Berardi, Barak, Djuric, Piccoli, Magnani, Terracciano., Coppola, Retsos, Cortinovis, Sulemana. Allenatore: Cioffi. Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Sirigu, Jesus, Olivera, Ostigard, Zanoli, Demme, Elmas, Zerbin, Ounas, Politano. Allenatore: Spalletti.



"Oggi i portieri del Verona scenderanno in campo con una maglia speciale, con i colori come quella che mettevi tu. Oggi tutti i giocatori del Verona devono la nostra dedica a te dentro sulla maglia, pelle. Oggi è per ti, Claudio!". Così, con un post sui social, l'Hellas Verona ha annunciato le speciali maglie che saranno indossate oggi dai giocatori in occasione della prima di campionato, contro il Napoli al Bentegodi, per ricordare Claudio Garella, portiere dello scudetto, scomparso nei giorni scorsi.