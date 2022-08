È la vigilia di Napoli-Monza. Mercato, c'è Navas pronto all'ingresso Stop per Demme: infrazione del cuboide del piede sinistro e almeno un mese di stop

La massima spinta nel primo impegno casalingo della nuova stagione: il Napoli vive le ore di vigilia del match con il Monza e affronterà i brianzoli con la carica del suo pubblico. “Maradona” reduce dall'ulteriore restyling e pronto per un sold-out: il dato che conferma il ritrovato entusiasmo all'ombra del Vesuvio per un Napoli brillante sul terreno di gioco con il 5-2 firmato a Verona e pirotecnico nell'ultima fase della sessione estiva di calciomercato.

Prima Giovanni Simeone, poi Giacomo Raspadori e Tanguy Ndombele, ora l'ultimo sforzo per Keylor Navas: il Napoli ridisegnato dalla presidenza e dallo staff tecnico e dirigenziale piace e cancella le polemiche vissute lungo l'estate ai primi addii dei simboli della squadra di un ciclo che ha sfiorato lo Scudetto. Sarà un Napoli rinnovato e da nuovi obiettivi, con volti nuovi già protagonisti: è il caso, in particolar modo di Khvicha Kvaratskhelia, da crescita costante nel precampionato e subito a segno all'esordio ufficiale nel match in terra scaligera.

Corre il Napoli verso il rientro al “Maradona” con la prima tegola stagionale dal nome Diego Demme: gli esami a cui si è sottoposto il tedesco hanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro. Il centrocampista ha già iniziato la riabilitazione, ma ci vorrà almeno un mese per il recupero completo.