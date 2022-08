Champions League: Napoli nel girone A con Ajax, Liverpool e Rangers A Istanbul il sorteggio dei gironi: ecco tutti i gruppi dell'edizione 2022/2023

Il ritorno a Liverpool e le sfide contro l'Ajax e i Rangers: ecco le avversarie del Napoli nella fase a gironi della Champions League 2022/2023. Gli azzurri ritrovano i Reds di Jürgen Klopp come nell'edizione 2019/2020 e affronteranno la squadra di Amsterdam e gli scozzesi, rientranti nei gironi di Champions dopo 12 anni. Sarà un gruppo equilibrato con il Liverpool che appare favorito e con un Napoli che può giocarsi le proprie carte per l'accesso alla fase ad eliminazione diretta (le prime due del gruppo si qualificheranno per gli ottavi). In virtù del mondiale in Qatar tra novembre e dicembre sarà sprint per la Champions: le 6 giornate dei gironi sono in programma dal 6 settembre al 1° novembre.

Champions League 2022/2023 - Fase a Gironi

Girone A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

Girone B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge

Girone C: Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Viktoria Plzen

Girone D: Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting Lisbona, Olympique Marsiglia

Girone E: Milan, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria

Girone F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar Donetsk, Celtic

Girone G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenaghen

Girone H: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa