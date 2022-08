Napoli, esame Fiorentina. Fabian Ruiz verso il PSG Il centrocampista è pronto all'addio: visite mediche e firma nelle prossime ore

L'unica in testa a punteggio pieno in caso di vittoria a Firenze: si presenta così la sfida al Franchi per il Napoli, in campo alle 20.45 contro i viola di Vincenzo Italiano, reduci dal pari in terra olandese contro il Twente, utile per l'accesso ai gironi di Conference League. Gli azzurri andranno a caccia del tris e della continuità con lo step di crescita da firmare in un match delicato dopo lo score da 9-2 nelle prime due gare stagionali e con primi due gol subiti nell'esordio a Verona.

Il Napoli si presenterà con il 4-3-3: Meret tra i pali, coppia centrale in difesa con Rrahmani e Kim e Di Lorenzo e Mario Rui esterni, a centrocampo il trio composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski con Osimhen prima punta. Per il nigeriano, al centro dei rumors con la suggestione Cristiano Ronaldo, c'è l'obiettivo del terzo gol consecutivo con l'aiuto di Lozano e Kvaratskhelia esterni offensivi. Il georgiano vuole confermarsi su alti standard anche in un match di cartello.

In ottica mercato, è tutto pronto per l'addio di Fabian Ruiz. Dovrebbero essere le ultime ore in azzurro per il centrocampista andaluso, destinato al trasferimento al Paris Saint-Germain: un'operazione da 25 milioni di euro con le visite mediche in programma domani e firma nelle ore successive. Prosegue l'uscita dei big dell'ultima fase partenopea.