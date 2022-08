Napoli, pari a Firenze. Offese dalla tribuna: faccia a faccia Spalletti-tifoso Il tecnico: "Ho trovato uno stadio che mi ha urlato parolacce, riferite a mia madre, per 90 minuti"

Finale di 0-0, pari a reti bianche tra la Fiorentina e il Napoli. Gli azzurri non trovano la vittoria per il primato a punteggio pieno e ora condivide la vetta della classifica a quota 7 con altre cinque squadre (Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma). Al "Franchi" finale infuocato con Luciano Spalletti da faccia a faccia al triplice fischio con un tifoso viola, presente in tribuna dietro le panchine. Nel post-gara il tecnico di Certaldo ha presentato quanto accaduto durante con il match. "Ho trovato uno stadio che mi ha urlato parolacce, riferite a mia madre, per 90 minuti. - ha affermato Spalletti - Mi dispiace ricevere certe offese proprio nella mia città. E' stato un esempio di grande maleducazione".

Il tabellino.

Serie A - Terza Giornata

Fiorentina-Napoli 0-0

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Quarta (24' st Igor), Biraghi (35' st Terzic); Barak, Amrabat, Bonaventura (24' st Maleh); Ikonè (14' st Kouamè), Jovic, Sottil (35' st Saponara). All. Italiano. A disp. Terracciano, Cerofolini, Cabral, Ranieri, Venuti, Benassi, Mandragora, Bianco, Nastasic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (16' st Raspadori); Lozano (26' st Politano), Osimhen (33' st Simeone), Kvaratskhelia (16' st Elmas). All. Spalletti. A disp. Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Olivera, Zerbin, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Ndombelé.

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Quarta, Jovic (F); Anguissa, Raspadori, Ndombele (N)

Recupero: 2' pt, 3' st