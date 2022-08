Napoli, testa al Lecce. Lite con Spalletti, individuati i due tifosi viola È la vigilia della sfida con i salentini: niente ritiro, silenzio pre-gara

Ripresa immediata, ritmi serrati ora più che mai, dal primo turno infrasettimanale fino a novembre per il Mondiale con una sola pausa nazionali come intervallo per i club, ma con tanti calciatori in giro per il mondo: il Napoli accelera dopo il pari con la Fiorentina senza ritiro e senza conferenza stampa alla vigilia della gara. Luciano Spalletti non presenterà la sfida con il Lecce, in programma domani alle 20.45 al “Maradona”. Il tecnico è reduce da un match chiuso con il faccia a faccia con il tifoso viola, identificato nelle ultime ore (è un allenatore di calcio giovanile) e che rischia due anni di Daspo, al pari dell'uomo che ha lanciato una bottiglietta d'acqua contro l'allenatore.

Quindicimila euro di ammenda alla Fiorentina per cori insultanti di matrice territoriale e oltraggiosi di matrice religiosa intonati dai sostenitori viola: ecco quanto definito dal giudice sportivo al netto della decisione che sarà presa anche in ambito ordinario. Testa al campo, ma anche alle ultime dinamiche di calciomercato. È un costante rimbalzo di voci sull'asse Napoli-Manchester con tanto Portogallo all'interno dei rumors perché Jorge Mendes, l'agente di Cristiano Ronaldo, sembra insistere nella soluzione partenopea per consentire a CR7 la partecipazione alla prossima Champions League. Il passaggio di Antony dall'Ajax allo United per 100 milioni può chiudere a un'offerta clamorosa per Victor Osimhen, ma tutto può accadere: anche prospettive last minute. Nel frattempo, tutto fatto per Fabian Ruiz al PSG. A un anno dalla scadenza del contratto il Napoli ha ceduto l'andaluso per 23 milioni di euro.