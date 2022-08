Calcio: Napoli, Fabian Ruiz al PSG non apre a Navas Alle 20.45 la sfida al Maradona con il Lecce. Ufficiale la cessione dell'andaluso al club parigino

Alle 20.45 la sfida con il Lecce con l'obiettivo di raggiungere la Roma, prima in classifica al termine degli anticipi del turno infrasettimanale, ma sono anche le ultime ore della sessione estiva di calciomercato. La suggestione Cristiano Ronaldo sembra volare via con il passare delle ore. L'accordo da cento milioni (95 più 5 di bonus) tra il Manchester United e l'Ajax per Antony ha, di fatto, chiuso a un'ulteriore offerta da parte del club inglese sul mercato per un altro big. Il Napoli ha sempre chiesto una cifra clamorosa per privarsi di Victor Osimhen. Jorge Mendes aveva pensato a questa soluzione, a uno United pronto a puntare sul nigeriano con CR7 all'interno dell'accordo, ma così non sarà a meno di clamorose sorprese.

Nel frattempo, è ufficiale la cessione di Fabian Ruiz al PSG per 23 milioni di euro: comunicato del club azzurro per i saluti all'andaluso. Keylor Navas sembrava entrare nell'operazione, ma lo sprint per il portiere non appare all'orizzonte. L'estremo difensore è stato convocato dal PSG per la gara con il Tolosa: segnale di chiusura in ottica mercato.

Inoltre, il Napoli dovrebbe formulare l'offerta di rinnovo ad Alex Meret sulla base di un quinquennale. Spazio nuovamente al campo con la sfida contro il Lecce per la continuità casalinga e la ripartenza dopo il pari di Firenze.