Napoli, altro pari: 1-1 con il Lecce Vantaggio con Elmas, splendida rete di Colombo dopo l'errore dal dischetto

Dallo 0-0 di Firenze all'1-1 con il Lecce: secondo pareggio consecutivo per il Napoli. Al 25' Meret cancella il tentativo di Colombo dal dischetto e gli azzurri passano in vantaggio due minuti dopo con Elmas, ma l'1-0 dura pochissimo. Al 31' Colombo risponde con forza all'errore e firma il pari con una splendida conclusione su cui Meret non può nulla. Ecco l'1-1 che permane fino al 96'. Quota 8 per il Napoli con due vittorie e due pareggi, a -2 dalla Roma, capolista in attesa di Atalanta-Torino, in programma domani con Bologna-Salernitana.

Il tabellino.

Serie A - Quarta Giornata

Napoli-Lecce 1-1

Marcatori: 27' pt Elmas (N), 31' pt Colombo (L)

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa (40' st Simeone), Ndombele (1' st Lobotka), Politano (26' st Lozano); Elmas (11' st Kvaratskhelia), Osimhen, Raspadori (1' st Zielinski). All. Spalletti. A disp. Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Gaetano, Lobotka, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Helgason (1' st Gonzalez), Hjulmand, Askidsen (17' st Blin); Banda (30' st Listkowski), Colombo (25' st Ceesay), Di Francesco (17' st Strefezza). All. Baroni. A disp. Samooja, Bleve, Bistrovic, Blin, Ceesay, Frabotta, Gallo, Gonzalez, Rodriguez, Strefezza, Umtiti.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Ammoniti: Politano (N); Hjulmand, Colombo, Gonzalez, Gendrey (L).

Recupero: 3' pt, 6' st.