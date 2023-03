IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il tempo è galantuomo Riflessioni sulla necessità di rivedere il sistema del calcio italiano. E c'è il caso Juventus...

L'Italia europea non mi sembra, com'è ormai solito, un granché. Se poi aggiungiamo che le due o tre individualità di livello internazionale che abbiamo non le sfruttiamo (né tuteliamo) a dovere, non restano che scelte drastiche e definitive.

Si inizi da Gravina, più interessato a non far radiare la Juventus né a farle perdere (per ora) una manciata di miseri punti. Questo è il bello di un paese che lascia in piedi un sistema pur di salvare chi di quel sistema ne ha fatto un malaffare. Ma il tempo è galantuomo, soprattutto se veste i panni della giustizia ordinaria.