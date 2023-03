Kim si scusa per lo sfogo: "Le mie parole sono state travisate" Il difensore del Napoli dopo la gara tra Corea e Uruguay aveva detto di essere stanco mentalmente

Hanno fatto molto discutere in patria le parole del difensore del Napoli Kim Min-jae dopo l’amichevole disputata contro l’Uruguay: "Sono stanco mentalmente. Per il momento voglio concentrarmi solo sul mio club, il Napoli, piuttosto che sulla nazionale. Non ho altro da dire adesso”.

Il difensore si è scusato sui social: "Mi dispiace se le mie parole hanno ferito qualcuno, ma sono state travisate. Sono un giocatore rappresentativo di questa nazionale e non l’ho mai data per scontata, anche quando non ero al meglio fisicamente o quando ho dovuto attraversare il mondo in viaggio per rispondere a una convocazione".