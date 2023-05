IL PIZZINO SPOT di Urgo: Domande trabocchetto Le domande al presidente De Laurentiis sul nome del futuro allenatore del Napoli...

Tra le cose che mi fanno più ridere in questi ultimi giorni sui media nazionali in merito alla ricerca (non più recondita) del nuovo allenatore del Napoli che Aurelio De Laurentiis potrebbe giá tenere in capa, sono le domande trabocchetto. Tra le migliori una rivolta al presidente degli azzurri da un giornalista di Canale 5 dopo la finale di coppa Italia tra Fiorentina e Inter - "Vincenzo Italiano è pronto per allenare una grande squadra?" - gli è stato subdolamente chiesto. Pronta la replica del patron: "La Fiorentina è già una grande squadra". Prendi, intasca e porta a casa.