Napoli, De Laurentiis: "Spalletti uomo libero. Vuole anno sabbatico" Il presidente azzurro sul tecnico: "Non mi aspetto nulla in cambio. Ha dato, lo ringrazio"

Ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa", Aurelio De Laurentiis ha parlato del suo Napoli, ma anche di Luciano Spalletti: "È un uomo libero. - ha affermato il presidente del club partenopeo - Dopo 50 anni di cinema e dopo tante esclusive con registi, sceneggiatori, attori.. Quando qualcuno viene da te e ti dice 'In fondo io ho fatto il massimo, si è concluso un ciclo della mia vita, io ho un contratto con lei, ma io preferirei avere un anno sabbatico' tu lo guardi, cosa fai? Ti opponi? Tu devi essere sempre, nella vita, generoso. Devi poter dare, non devi mai chiedere nulla in cambio. Allora io non mi aspetto mai nulla in cambio. Lui ha dato, io lo ringrazio e adesso è giusto anche che lui continui a fare quello che ama fare".

"Dissi che avremmo vinto lo Scudetto, anche lui era stupito"

Parole che confermano lo scenario che si era presentato nei giorni scorsi, ovvero l'addio di Spalletti dopo lo Scudetto vinto, arrivato in un'annata aperta nella rivoluzione della rosa: "Si era chiuso un ciclo, mi fu chiesto cosa volevo. Dissi che forse avremmo lo Scudetto. Anche Spalletti mi guardò stupito, forse non aveva idea di quali giocatori in arrivo. Lui è stato bravissimo nell'allenarli. Gli allenatori si dividono tra chi vuole fare mercato e chi allena. Spalletti è uno che allena. È stato messo a disposizione ottimo materiale che ha saputo gestire. C'è un bellissimo rapporto con i calciatori".