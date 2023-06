Napoli, l'omaggio alla squadra del piede di Diego: abbraccio Adl-Spalletti Il dono dell'imprenditore napoletano a Spalletti, giocatore e presidente

Una giornata a Castelvolturno nel ricordo di Maradona e per omaggiare il Napoli campione d'Italia.

L'imprenditore napoletano Stefano Ceci, amico e socio di Maradona per un ventennio, ha voluto donare all'intera squadra, allo staff tecnico e al presidente Aurelio De Laurentiis la riproduzione personalizzata per ognuno del calco del piede sinistro del Pibe de oro.

“Sono felice che questo premio l’abbia ricevuto la squadra al completo, lo staff tecnico e Spalletti. Così per portare sempre nella memoria il ricordo di Diego e camminare ancora al meglio nel mondo del calcio, sempre da protagonisti” - le parole del patron azzurro.

Disteso De Laurentiis, naturalmente non era questa l'occasione per far filtrare qualcosa sul prossimo allenatore azzurro ma è stato bello l'abbraccio con Spalletti per la foto di rito a fine cerimonia e ai giornalisti ha anticipato che a metà e a fine giugno vorrà collegarsi dall'America per fare con loro il punto sul mercato.

Particolarmente emozionato Stefano Ceci. “Qualche calciatore mi aveva chiesto un anno fa come fare ad avere il calco del piede di Maradona. In quella occasione, pensai: se vincete lo scudetto, farò un omaggio a tutta la squadra e oggi ho mantenuto quella promessa nel nome di Diego”.

Intanto è tutto pronto per l'ultima festa scudetto di domenica al “Maradona” dopo Napoli-Sampdoria. A presentare la serata sarà Stefano De Martino. Tra gli ospiti a Fuorigrotta anche Giorgio Armani e Claudia Villafane, l'ex moglie di Maradona.