Tutto pronto per la festa scudetto al "Maradona" e nelle piazze Diretta sui maxischermi a partire dal secondo tempo della partita. Dalle 21 su Rai 2

Una festa ancora più bella di quella del 7 maggio? Probabilmente. Sarà una giornata storica, quella di oggi, nella quale il Napoli riceverà la coppa che Di Lorenzo alzerà al cielo prima del lungo show post-partita, in diretta su Rai2 dalle ore 21, che si preannuncia straordinario, un evento senza precedenti per il calcio. A quanto filtra gli ultimi preparativi erano in fase di definizione ancora ieri sera, tra ospiti già certi, altri top secret e altri ancora in forse. De Laurentiis ha pensato proprio a tutto. È stata sua, ad esempio, la scelta di puntare su Stefano De Martino, che sarà il mattatore del Maradona (forse) con Belen Rodriguez e col figlio Santiago, grande tifoso del Napoli.

Ieri altra giornata molto intensa, tra prove e idee del’ultima ora. De Laurentiis, anche ieri al Maradona per questioni organizzative, darà spazio a tantissimi artisti napoletani come Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Clementino, Stash, Lda, Geolier, ma anche alle cantanti Noa, Arisa ed Emma e ad altri ospiti di livello nazionale tra attori e comici. Non ci sarà Fiorello, che ha declinato l’invito ma che ha promesso a De Laurentiis che si farà perdonare. La regia sarà affidata a Stefano Vicario. Il più atteso sul maxi palco sarà Spalletti, visto che in un certo senso quella di oggi sarà anche la sua festa d’addio. Dalle 21 un grande spettacolo nel Maradona sicuramente sold-out, ma nessun problema: perché nelle piazze si potrà vedere tutto, a partire dal secondo tempo della partita, fino all’ultimo momento della festa. E dalle 21 la diretta sarà anche su Rai 2. Impossibile non perderla, senza dimenticare anche le dirette di quasi tutte le emittenti locali, radio comprese.

Ci saranno ospiti canori - da Nino D’Angelo con l’inno “Napoli” a Gigi D’Alessio, Clementino, Arisa, Stash ed Enzo Avitabile, oltre a tanti altri cantanti e attori, con la scaletta in evoluzione. Non potendo contenere un popolo in festa, saranno installati dei maxischermi nelle piazze. Il sindaco Gaetano Manfredi - d’intesa col Prefetto Claudio Palomba - ha chiesto e ottenuto che non solo la festa organizzata dal Calcio Napoli, ma anche la partita stessa venisse trasmessa sui maxischermi allestiti dal Comune in tre piazze cittadine e in 17 comuni dell’area metropolitana. La Lega di serie A e la tv detentrice dei diritti Dazn hanno consentito la visione del match almeno dal secondo tempo. I maxischermi saranno quindi in funzione dalle 19.15 fino al termine della festa.

Le piazze interessate a Napoli sono le seguenti: Piazza del Plebiscito, suddivisa in due settori, alla presenza di due schermi; Piazza Mercato con uno schermo; Piazza Giovanni Paolo II con uno schermo. Le rispettive aree saranno controllate dagli steward delle società affidatarie del servizio. Il sindaco Manfredi ha infine autorizzato l’installazione di un maxi-schermo anche nello Spazio Comunale Piazza Forcella per vedere la partita i successivi festeggiamenti. Questo l’elenco dei Comuni dell’area metropolitana: Quarto, Pozzuoli, Portici, Meta, Marigliano, Giugliano, Cardito, Calvizzano, Bacoli, Casalnuovo, Frattamaggiore, Nola, San Giorgio a Cremano, Qualiano, Castello di Cisterna, Palma Campania e Castellammare di Stabia.